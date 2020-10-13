Историк Соколов раскрыл неожиданные подробности в деле об убийстве Ещенко

Историк Олег Соколов раскрыл неожиданные подробности в деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, пишет kp.ru.

По словам Соколова, Ещенко изменяла ему с бандитом-рецидивистом, сидевшим за вооруженный разбой и грабежи. Он сейчас находится в федеральном розыске.

Историк утверждает, что узнал подробности о предполагаемом любовнике Ещенко во время пребывания в «бутырской тюрьме». «Рецидивист» хотел использовать девушку в своих целях, и именно по его заданию аспирантка оставалась с Соколовым, считает историк.

Данный роман сильно изменил девушку, заявил Соколов. «Она была враждебная, злобная, стала дико и чудовищно реагировать на детей... Каждый мой уход к детям сопровождался ссорой», — добавил историк.

Ранее Соколов признал свою вину в убийстве Ещенко и заявил, что раскаивается в содеянном.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге Соколова застрелил аспирантку СПбГУ Ещенко, с которой состоял в отношениях. После этого он расчленил тело девушки, чтобы избавиться от него. Преступление было совершено в ходе бытового конфликта на почве ревности.

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