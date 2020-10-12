Нижегородского стрелка будут искать беспилотники с тепловизорами

В Нижегородской области подозреваемого в убийстве четырех человек будут искать беспилотники Росгвардии с тепловизорами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска», — сказали в ведомстве.

Также отмечается, что в поселение стягиваются дополнительные силы Росгвардии из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области, в результате чего погибли три человека и еще трое были ранены. Позднее стало известно о смерти раненой бабушки стрелявшего. В преступлении подозревается 18-летний Данила Монахов. После стрельбы вооруженный молодой человек сбежал в лес. В настоящее время полиция ведет его розыск. К поиску стрелка также привлечены сотрудники ОМОН и СОБР.

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