СМИ: скончалась раненая бабушка стрелка из Нижегородской области

Одна из пострадавших женщин во время стрельбы в поселке Большеорловское Нижегородской области умерла от полученных ранений. Об этом сообщает портал «Нижний Новгород Онлайн» со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что погибшая была бабушкой стрелка.

Таким образом, пенсионерка стала четвертой жертвой стрелка.

Как сообщалось, перед тем как открыть стрельбу по автобусной остановке, мужчина тяжело ранил свою бабушку.

Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке в поселке Большеорловское Нижегородской области, в результате чего погибли три человека и еще трое были ранены. В преступлении подозревается 18-летний Данила Монахов. После стрельбы вооруженный молодой человек сбежал в лес. В настоящее время полиция ведет его розыск. К поиску стрелка также привлечены сотрудники ОМОН и СОБР.

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