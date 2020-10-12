На Камчатке ужесточат антикоронавирусные меры

Власти Камчатки усилят контроль за соблюдением масочного режима и ограничат проведение массовых мероприятий из-за распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу региона Владимира Солодова.

«Нужно принимать меры незамедлительно по усилению контроля за масочным режимом. Считаю, что нам нужно возвращаться к установлению ограничений в части проведения массовых мероприятий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет возобновлено тестирование на коронавирус для прилетающих на Камчатку.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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