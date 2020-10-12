Россияне почувствуют потепление в течение недели
Европейскую часть России в течение недели ждет несколько дней «бабьего лета». Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура будет выше нормы на 6-8 градусов, передает ТАСС.
«Неделя, я бы сказал, будет хорошей и радостной. Начнется она с очень хорошего температурного фона в центре европейской России, который нарушает климатические правила. Значения будут близки к рекордным, температура будет выше нормы на 6-8 градусов», — говорится в сообщении.
По словам Вильфанда, такое «бабье лето» в центре России продлится почти до конца рабочей недели.
«Однако, начиная с четверга, начнется изменение циркуляции. В пятницу максимальная температура будет 10-13 градусов, в субботу-воскресенье - максимум 10 градусов», — добавил он.
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