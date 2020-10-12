Россияне почувствуют потепление в течение недели

Европейскую часть России в течение недели ждет несколько дней «бабьего лета». Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура будет выше нормы на 6-8 градусов, передает ТАСС.

«Неделя, я бы сказал, будет хорошей и радостной. Начнется она с очень хорошего температурного фона в центре европейской России, который нарушает климатические правила. Значения будут близки к рекордным, температура будет выше нормы на 6-8 градусов», — говорится в сообщении.

По словам Вильфанда, такое «бабье лето» в центре России продлится почти до конца рабочей недели.

«Однако, начиная с четверга, начнется изменение циркуляции. В пятницу максимальная температура будет 10-13 градусов, в субботу-воскресенье - максимум 10 градусов», — добавил он.

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