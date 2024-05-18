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В Петербурге продолжаются работы после взрыва в военной академии

В Петербурге экстренные службы продолжают работу после взрыва в Академии связи

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spb_today/VK

Экстренные службы продолжают работу в Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге после того, как там произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что к месту происшествия съехались машины военной полиции, пожарная спецтехника. Участок, где произошел взрыв, оцеплен.

До этого сообщалось, что в результате взрыва в академии связи в Санкт-Петербурге пострадали семь человек. В академии произвольно сдетонировал 76-мм боеприпас времен ВОВ.

78.ru со ссылкой на источник в Елизаветинской больнице передавал, что один из пострадавших при взрыве подключен к аппарату ИВЛ. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой.

Очевидцы сообщили, что из-за взрыва на первом этаже выбило стекло.

Также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале заявил, что ЧП в Военной академии связи имени С. М. Буденного не несет террористического характера.

Ранее в Военной академии в Петербурге произошел взрыв.

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