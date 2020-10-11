Врач сообщил, что переболевший COVID-19 Трамп больше не заразен

Президент США Дональд Трамп, переболевший коронавирусом нового типа, больше не заразен, заявил его лечащий врач Шон Конли. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам доктора, глава Белого дома подходит под критерии Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) для прекращения изоляции.

Конли отметил, что сделанный утром в субботу, 10 октября, ПЦР-тест показывает, что американский лидер больше не представляет для других риска передачи вируса.

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.

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