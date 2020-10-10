В Росстате рассказали о первой переписи населения в новом формате

Окончательные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут известны к концу 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя Росстата Павла Малкова.

Основной этап переписи из-за ситуации с коронавирусом был перенесен с октября текущего года на апрель 2021 года. Однако, в октябре стартовал первый этап переписи в труднодоступных районах ряда регионов страны.

«Потом в течение года мы будем расширять количество разрезов и углублять данные. К концу 2022 года появится полный набор информации. Это существенно быстрее, чем было в прошлой переписи», — сказал Малков.

Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой россиянин сам сможет записать себя и свою семью на портале Госуслуг, прийти в МФЦ или к стационарным переписным участкам.

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