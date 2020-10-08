Захарова назвала инцидент с Навальным поводом для возможных санкций против РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти ответят на возможные санкции со стороны Европы из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом она заявила в эфире телеканала «Дождь».

По ее словам, все возможные ограничительные меры в отношении государства в международном сообществе приводят к ответным мерам.

Представитель ведомства уточнила, что они могут быть как параллельными, так и схожими, симметричными.

«Вопрос не в этом, а в том, чего хотят добиться этим, в чем целеполагание? Узнать истину, разобраться? Если в этом цель, то при чем здесь санкции», — заключила Захарова.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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