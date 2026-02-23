Размер шрифта
Зеленский отказался разговаривать с премьером Словакии о ситуации с «Дружбой»

Фицо заявил об отказе Зеленского разговаривать о ситуации с «Дружбой»
Ukrainian Presidential Press Office/AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намеревался обсудить с Владимиром Зеленским ситуацию вокруг нефтепровода «Дружба», однако украинская сторона согласна была вести переговоры только после 25 февраля. Об этом глава словацкого правительства заявил в ходе видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook (запрещена в России как экстремистская).

«Я был заинтересован поговорить с президентом Украины по телефону и получить ответ на вопрос, когда и будут ли вообще восстановлены поставки нефти в Словакию. Мы получили сообщение, что украинский президент готов к разговору аж после 25 февраля», — сказал Фицо.

Политик отметил, что хотел получить от украинского президента ясный ответ о возможном возобновлении поставок нефти в Словакию. По его словам, несмотря на наличие информации о работоспособности нефтепровода, Украина не дала словацкому послу доступа к повреждённым участкам инфраструктуры.

Премьер подчеркнул, что приостановка поставок нефти — это политическое решение, направленное на давление и шантаж Словакии в вопросах, связанных с конфликтом на Украине. Он заверил, что Словакия остается суверенным государством и не позволит себя шантажировать.

Ранее Украина прекратила поставки нефти по трубопроводу «Дружба», что вызвало кризис в Словакии.
 
