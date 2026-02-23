Украинская армия сейчас может лишь обороняться и постепенно отступать. Об этом военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал газете «Московский комсомолец».

Он прокомментировал прозвучавшие на Западе и в Верховной раде Украины заявления о том, что Киеву одномоментно необходимо почти 250 тысяч солдат для удержания фронта и развития наступления. Совсем недавно в Раде отметили, что нынешней численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно лишь для обороны, и любые попытки контратаковать не обоснованы и ведут только к потерям личного состава.

Кнутов пояснил, что 250 тысяч человек — это 50 бригад, которые нужно оснастить вооружением и техникой. При этом некоторые государства Запада заявили, что у них больше нет вооружения, поскольку всё, что могли, они уже поставили Киеву. Поэтому 50 бригад могут вооружить лишь Соединенные Штаты, и то не факт.

Таким образом, заключил эксперт, предположение о том, что численность украинской армии может значительно возрасти и весной ВСУ в состоянии будут перейти в наступление, является слишком смелым. Украинские войска в настоящее время могут лишь стараться удерживать свои позиции и постепенно отступать.

23 февраля военный аналитик британского телеканала Sky News Шон Белл заявил, что Украина плавно идет к поражению в военном конфликте с Россией, положение ВСУ на фронте с каждым днем ухудшается.

Ранее на Западе заявили о преимуществе России на поле боя.