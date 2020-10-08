Суточный прирост заболевших COVID-19 в мире обновил рекорд

В мире за сутки зафиксировано рекордное число выявленных случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Так, положительный результат анализов на COVID-19 получили 338 779 человек.

Общее число выявленных за время пандемии случаев поднялось до 36 002 827 пациентов.

Кроме того, число летальных исходов поднялось за сутки до 1 049 810 скончавшихся.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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