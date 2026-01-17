Президент Египта готов работать с Трампом по урегулированию спора вокруг Нила

Ас-Сиси заявил о готовности работать с Трампом по урегулированию спора вокруг Нила

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси выразил готовность работать совместно с президентом США Дональдом Трампом по урегулированию спора из-за строительства крупнейшее в Африке плотины на Ниле в Эфиопии. Об этом он написал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне Трамп заявил, что США готовы помочь в решении спора Египта и Эфиопии по Нилу.

«Я направил послание президенту Трампу с благодарностью, а также с подтверждением позиции Египта, который обеспокоен безопасностью водных ресурсов. Я подтвердил поддержку его усилий со стороны Египта и готовность работать в тесном сотрудничестве на предстоящем этапе», — написал президент Египта.

Эфиопия и Египет ведут спор по поводу Великой эфиопской плотины возрождения, которая имеет огромное значение для Эфиопии. Однако Египет заявляет, что она ограничивает его доступ к воде из Нила. Переговоры по этому вопросу зашли в тупик в конце июня прошлого года, и соглашение так и не было достигнуто. После этого Трамп заявил, что США вскоре разрешат этот спор.

Ранее Эфиопия открыла крупнейшую в Африке ГЭС.