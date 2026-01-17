Размер шрифта
Женщина родила сына прямо в машине на российской заправке

В Иваново женщина родила сына прямо в машине на заправке
dies-irae/Shutterstock/FOTODOM

В Иваново роженица по пути в роддом родила в машине на заправке. Об этом сообщает IvanovoNews.ru.

Инцидент произошел 16 января. Беременная женщина вместе с мужем и сестрой ехала на машине в роддом, однако роды начались прямо в пути, и семье пришлось срочно остановиться на заправке. Младенец появился на свет в салоне автомобиля, а приняла роды сестра молодой матери. В это время взволнованный отец забежал в здание заправки с просьбой срочно вызвать скорую помощь.

«Не знаю. Я больше не зайду в машину», — ответил в суматохе молодой отец на вопрос сотрудников АЗС о поле ребенка.

Медики прибыли на место и оказали помощь матери и ребенку. После этого их доставили их в роддом. По словам отца, с новорожденным и матерью все в порядке.

Ранее женщина родила пьяного ребенка.

