Общество

Климатолог оценил изменения средней температуры в России за 50 лет

Климатолог Кокорин: температура в РФ за 50 лет изменилась сильнее, чем в мире
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Средняя температура в России за последние 50 лет изменилась сильнее, чем в остальном мире. Об этом в интервью РИА Новости заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«В России изменение средней температуры чуть больше, чем в остальном мире. Если у нас +2,5 градуса, то по всему миру чуть меньше +1,5», — заявил ученый.

Кокорин объяснил, что это связано с расположением России, поскольку ее немалая часть — Арктика, где изменения климата происходят гораздо сильнее в силу физических причин. Помимо этого, «лишнее» тепло появляется от усиления человеком парникового эффекта и почти целиком уходит в океан. По мнению специалиста, над океаном рост температуры меньше, а над сушей — больше.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в зимний период люди могут наблюдать на небе оптическое явление, которые называется «ложное солнце». Его причиной является преломление солнечных лучей в мелких ледяных кристаллах, которые находятся в верхних слоях атмосферы.

Ранее жителям Центральной России рассказали, когда ожидать пика морозов.

