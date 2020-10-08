Названы неочевидные причины, из-за которых клонит в сон в течение дня

Заслуженный врач России, президент российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал о неочевидных причинах, по которым клонит в сон в течение дня.

По его словам, не всем здоровым людям достаточно восьмичасового сна, некоторым, чтобы восстановить силы, требуется больше времени. Доктор отмечает, что это просто физиологическая особенность человека.

Дневную сонливость может вызывать храп, так как он часто является симптомом так называемого синдрома абструктивного апноэ сна — остановки дыхания на несколько секунд во время сна. При этом каждый раз из-за недостатка кислорода у человека просыпается мозг.

«Фактически это 300-400 подбуживаний за ночь, человек испытывает беспокойный, неосвежающий сон, разбитость, усталость, сонливость в течение дня», — рассказал специалист в «Пятому каналу».

Недостаток железа в организме, дефицит витамина D, витаминов группы B также могут ухудшить качество сна, и как следствие в течение дня появляются чувство усталости и разбитости.

Еще одним заболеванием, вызывающим сонливость, является так называемый синдром беспокойных ног. У человека с таким недугом перед сном появляется неприятное ощущение, которое заставляет постоянно шевелить конечностями. Из-за этого невозможно долго заснуть, а если и удается, то периодическое шевеление ног, а иногда и рук, может возникать и во сне.

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