В России могут запретить концерты в барах и кафе до конца года

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить проведение концертов в кафе, барах и ресторанах до конца года из-за коронавируса. Соответствующее письмо было отправлено на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, передает RT.

В обращении депутат отметил, что после снятия весенних ограничений часть заведений вернулась к проведению концертов.

«В итоге в небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, — создаются условия, лишь способствующие распространению инфекции», — считает Федоров.

Так, чтобы минимизировать случаи распространения коронавируса депутат предлагает запретить организацию живых концертов до конца 2020 года в помещениях, предназначенных для оказания услуг общепита.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— COVID-19 в Москве: Собянин разъяснил новые ограничения

— Власти Москвы могут ограничить посещаемость футбольных матчей

— Жителей Подмосковья попросили не пользоваться общественным транспортом