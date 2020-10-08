Ученые обнаружили у берегов Камчатки пятно загрязнения длиной в 40 км

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Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) выявили у побережья Камчатки пятно загрязнения, протянувшееся на 40 км, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ширина пятна колеблется от 30 до 100 м от берега, заявили в университете. Там добавили, что загрязнение постепенно движется в южном направлении, в сторону Курильской гряды.

Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. В регион были направлены криминалисты СК. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическую активность. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза.

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