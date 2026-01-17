Орбан назвал главные пункты своей предвыборной программы

Неучастие в военном конфликте на Украине и отказ от финансовой поддержки Киева вошли в список главных пунктов программы действующего правительства Венгрии в преддверии намеченных на 12 апреля парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на встрече активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Мишкольце, его слова передает ТАСС.

«Сохранить семейные основы общества, развивать экономику, основанную на труде, не отдавать деньги украинцам и не начинать войну», — глава правительства назвал четыре главных условия успешной работы в предстоящие годы. Он также подчеркнул, что в случае победы на выборах будет следовать именно этим политическим курсом.

Орбан и его команда утверждают, что при сохранении власти они помешают лидерам Евросоюза втянуть Венгрию в конфликт на Украине и не будут использовать государственный бюджет для финансирования соседней страны. В то же время по информации премьер-министра, венгерская оппозиционная партия «Тиса», напротив, готова полностью следовать политике Брюсселя и начать оказывать военную поддержку Киеву.

15 января Орбан также заявил о том, что Венгрия инициирует общенародную петицию против выделения финансовой помощи Украине. По мнению венгерского премьера, в настоящее время в Европе практически не осталось правительств, способных противостоять Брюсселю в стремлении поддержать Украину.

Ранее Орбан заявил о формировании нового миропорядка.