Призер Олимпиады по лыжным гонкам ответил, как обстоят дела с получением нейтрального статуса

Лыжник Терентьев заявил, что у него нет новостей по поводу нейтрального статуса

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александр Терентьев заявил, что у него нет новостей по поводу возможного получения нейтрального статуса, передает «Чемпионат».

«Есть ли какие-то новости по поводу статуса? У меня ничего нет», — сказал Терентьев.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее российский лыжник обратился в суд из-за отказа в нейтральном статусе.