В Госдуме призвали сажать перцы, баклажаны и томаты в январе

Некоторые культуры, например, баклажаны, томаты и перцы, лучше начинать сажать дома в январе, чтобы к моменту переноса в теплицы растения укрепились и начали цвести. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, отметив, что такой подход позволит получить урожай гораздо раньше.

«Нам часто кажется, что садовый сезон начинается весной, однако январский посев дает ощутимое преимущество для целого ряда культур. Высаживать в первый месяц года нужно растения с длительным периодом развития, которые иначе не успеют полностью раскрыть свой потенциал за короткое лето. Среди овощных культур январь считается подходящим временем для посева семян позднеспелых сортов перца, баклажанов и томатов, а также для сельдерея и лука-порея. Перец и баклажаны, особенно с вегетационным периодом от ста десяти до ста пятидесяти дней, нуждаются в долгом рассадном периоде. Если посадить их семенами в январе, к моменту переноса в теплицу растения уже будут крепкими и могут даже начать цвести, что позволяет получить плоды гораздо раньше. Что касается томатов, то для январского посева лучше всего подходят специальные карликовые сорта для комнатного выращивания или же ранние тепличные сорта. Рекомендую дачникам обращать внимание на сорта с пометкой «для балкона» или «комнатный». Для теплицы подойдут ультраранние детерминантные сорта», – сказал он.

Депутат уточнил, что многие популярные у садоводов цветы отличаются очень медленным развитием, поэтому их тоже лучше сажать зимой.

«Такие растения, как эустома, бегония вечноцветущая или гвоздика Шабо, требуют до полугода от момента посева до начала цветения. Если мы хотим увидеть их во всей красе уже в июне, работы нужно начинать именно сейчас. В список цветов для январской рассады также входят петуния, лобелия, львиный зев, вербена и примула. Для некоторых многолетников, таких как лаванда, аквилегия или альпийские колокольчики, требуется предварительная холодовая стратификация семян, которую удобно проводить в это время», — добавил он.

Чаплин напомнил, что при посеве урожая зимой нужно использовать специальные лампы и контролировать температуру.

«Главный вызов января – короткий световой день. Без дополнительной подсветки качественную рассаду получить практически невозможно. Молодые растения будут вытягиваться и слабеть. Поэтому использование специальных ламп, которые обеспечивают световой день продолжительностью 12–14 часов, становится строгой необходимостью. Помимо этого, важен контроль температуры: для прорастания большинства культур требуется тепло около 23–25 градусов, а после появления всходов ее часто необходимо снижать, чтобы сеянцы росли крепкими. Январский посев — это не только путь к раннему урожаю и цветению, но и шанс вырастить редкие, позднеспелые сорта овощей, которые в обычных условиях нашего лета просто не успевают созреть», — заключил он.

