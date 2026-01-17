В Гидрометцентре предупредили о сильных морозах в Крещенскую ночь

В Крещенскую ночь в Забайкалье и Иркутской области температура опустится до — 35-40°C. Об этом в интервью РИА Новости сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, в Якутии, Омской, Томской и Тюменской областях будет до — 31-36°C.

«На юго-востоке сибирского округа, можно туда отнести юго-запад Дальневосточного округа, то есть Забайкалье, и в Иркутской области, здесь температура до -35,-40 градусов ночью и днем -28,-33. Это самые сильные морозы», — заявила Макарова.

До этого врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что перед погружением в ледяную воду в Крещение, которое отпразднуют в России в ночь с 18 на 19 января, важно правильно подготовить организм.

По ее словам, это поможет снизить риск переохлаждения, сосудистых спазмов и других опасных последствий. Прежде всего врач порекомендовала хорошо пообедать в обед, чтобы получить энергию, а вечером — не переедать.

