Общество

В Гидрометцентре предупредили о сильных морозах в Крещенскую ночь

Синоптик Макарова: самые сильные морозы в Крещенскую ночь ожидаются в Сибири
Amparo Garcia/Shutterstock/FOTODOM

В Крещенскую ночь в Забайкалье и Иркутской области температура опустится до — 35-40°C. Об этом в интервью РИА Новости сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, в Якутии, Омской, Томской и Тюменской областях будет до — 31-36°C.

«На юго-востоке сибирского округа, можно туда отнести юго-запад Дальневосточного округа, то есть Забайкалье, и в Иркутской области, здесь температура до -35,-40 градусов ночью и днем -28,-33. Это самые сильные морозы», — заявила Макарова.

До этого врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, что перед погружением в ледяную воду в Крещение, которое отпразднуют в России в ночь с 18 на 19 января, важно правильно подготовить организм.

По ее словам, это поможет снизить риск переохлаждения, сосудистых спазмов и других опасных последствий. Прежде всего врач порекомендовала хорошо пообедать в обед, чтобы получить энергию, а вечером — не переедать.

Все важные православные праздники и события находят отражение в церковном календаре. Он помогает верующим заранее планировать участие в богослужениях, следовать правилам поста и молитвы, соблюдать религиозные традиции. Подробнее о важных датах 2026 года — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителям Центральной России рассказали, когда ожидать пика морозов.
 
