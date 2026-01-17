В Москве ядовитая змея укусила 16-летнюю девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, подросток пострадала из-за бамбуковой куфии, которая также известна под названием будру-пам. Инцидент произошел в жилом доме на Ярославском шоссе. Пострадавшая на данный момент находится с бабушкой и ожидает реанимацию.

Бамбуковая куфия — эндемик Индии, является змеей подсемейства гадюковых. В тяжелых случаях её яд может привести к некрозу тканей или ампутации, однако обычно приводит к сильным отекам.

О том, как змея попала к девушке, неизвестно. О текущих симптомах не сообщается.

До этого в Москве рептилия сбежала из своего террариума и напала на свою 50-летнюю хозяйку. Ядовитая голубая куфия, относящаяся к семейству гадюковых, сбежала из домашнего террариума и укусила свою хозяйку в ногу. Яд этой рептилии способен вызывать опасные нарушения свертываемости крови, серьезные повреждения тканей и тяжелую аллергию.

10 декабря Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что российская туристка получила ожоги в Кении, когда местные жители подожгли рядом с ней змею.

Ранее змея десять дней пряталась в квартире россиянки.