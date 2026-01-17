«Манчестер Юнайтед» сенсационно обыграл «Манчестер Сити»

В матче Английский премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити».

Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 65-й минуте счет открыл Брайан Мбемо. Патрик Доргу удвоил преимущество «МЮ» на 76-й минуте встречи.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» идет на втором месте, набрав 43 очка. «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место, имея в активе 35 баллов. Лидирует в турнире лондонский «Арсенал», набрав 49 очков.

Ранее «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера.