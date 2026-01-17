Размер шрифта
«Манчестер Юнайтед» сенсационно обыграл «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» со счетом 2:0 в матче АПЛ
В матче Английский премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити».

Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 65-й минуте счет открыл Брайан Мбемо. Патрик Доргу удвоил преимущество «МЮ» на 76-й минуте встречи.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» идет на втором месте, набрав 43 очка. «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место, имея в активе 35 баллов. Лидирует в турнире лондонский «Арсенал», набрав 49 очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее «Манчестер Юнайтед» уволил главного тренера.
 
