Журналист отравилась слезоточивым газом во время репортажа о протестах в США

Журналист Sky News отравилась слезоточивым газом во время репортажа о протестах

Репортер телеканала Sky News Марта Келнер отравилась слезоточивым газом во время репортажа о протестах в Миннесоте против службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Об этом сообщает газета Independent.

Корреспондент с трудом могла говорить после того, агенты ICE применили слезоточивый газ на месте протеста.

«Этот слезоточивый газ действительно забивает горло всем протестующим», — сказала Келнер.

7 января в Миннеаполисе сотрудник ICE (Служба иммиграционного и таможенного контроля США) выстрелил в женщину, которая сидела за рулем автомобиля.

На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как офицеры подошли к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги и потребовали открыть дверь. Когда машина начала двигаться вперед, сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

После случившегося мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту» из города. Он рассказал, что сотрудники службы пытаются представить свои действия как акт самообороны. Однако, по словам градоначальника, «это полная чушь». Также в населенном пункте вспыхнули протесты.

Ранее сотрудник миграционной службы США подстрелил нелегала, пытавшегося ударить его лопатой.