СМИ сообщили о планах Тихановской перебраться в Польшу

Sputnik: Тихановская собирается вместе с командой переехать из Литвы в Польшу
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская со своим «офисом» планируют сменить место дислокации и перебраться из Литвы в Польшу. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на источники в команде белорусского политика.

Предполагается, что причиной переезда стало решение литовских властей, принятое в конце минувшего года, о снижении уровня охраны для Тихановской.

В настоящее время обеспечение безопасности экс-кандидата в президенты Белоруссии возложено на сотрудников полиции. Ранее ее охрану осуществляла Служба безопасности руководства, в чьи обязанности входит охрана высших должностных лиц Литвы, включая президента Гитанаса Науседу.

8 октября советник Тихановской Денис Кучинский сообщил, что офис белорусского оппозиционера в Вильнюсе приостановил работу в связи с понижением статуса ее охраны. Слишком короткий период времени не позволяет офису приспособиться к перемене, поэтому он временно приостанавливает деятельность, уточнил советник.

Ранее политолог рассказал, где штаб Тихановской сможет спокойно «осваивать европейские гранты».

