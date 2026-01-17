Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал теннисистку Дарью Касаткину, которая получила австралийское гражданство, передает Sport24.

«Я в ходе своих рейдов по борделям иногда вижу женщин, которые говорят, что счастливы быть проститутками. У Касаткиной это попытка уйти от действительности и заглушить голос своей совести. Потому что она предательница», — сказал Милонов.

Также Милонов заявил, что Касаткина ведет себя как политическая шаболда.

О решении Касаткиной сменить спортивное гражданство стало известно 29 марта 2025 года. До этого времени она представляла Россию. В декабре 2025 года Касаткина заявила, что гордится возможностью представлять страну, которая «так легко ее приняла».

Касаткина добилась значительных успехов в профессиональном теннисе, выиграв восемь турниров WTA, став обладательницей Кубка Билли ДжинКинг и пробившись в полуфинал Открытого чемпионата Франции и четвертьфинал Уимблдона. Самым необычным достижением в ее карьере стало попадание в Книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году спортсменка установила мировой рекорд, выполнив наибольшее количество твинеров (ударов между ногами спиной к сетке) за одну минуту.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад запугал Касаткину.