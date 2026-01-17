Полиция Ирана сообщила о задержании организаторов протестов

Иранские правозащитники арестовали 50 организаторов беспорядков в провинции Гилян, расположенной на севере страны. Об этом заявил глава полицейского управления провинции Хосейн Хасанпур, передает Tasnim.

«Все лица, совершившие какие-либо акты подстрекательства к бунту или погромам во время беспорядков, буду выявлены и арестованы. К данному моменту 50 из этих лидеров уже выявлены и арестованы», — заявил Хасанпур.

По словам главы управления, число арестованных в провинции Гилян превысило 1,5 тыс. человек.

В то же время прокурор провинции Хорасан-Резави в субботу, 17 января, сообщил об аресте 72 организаторов беспорядков. Задержания также были проведены в Тегеране, Кередже, Реште, Ардебиле и других городах.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране частично восстановили доступ в интернет.