Журова рассказала, сможет ли сыграть Овечкин на Олимпиаде 2030 года

Депутат Журова заявила, что Овечкину будет сложно сыграть на Играх 2030 года

Депутат Госдумы России, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, заявила, что форварду «Вашингтона» Александру Овечкину будет сложно сыграть на Олимпиаде 2030 года, передает «Матч ТВ».

«До следующей Олимпиады, наверно, ему будет сложно дотянуть. Думаю, что мы там будем уже допущены с флагом и гимном. Он, может, еще и чемпионат мира сможет сыграть за сборную России», — сказала Журова.

Текущий контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что после его завершения спортсмен может покинуть Национальную хоккейную лигу (НХЛ) и вернуться в Россию.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

