В Москве суд оштрафовал зоозащитника на 40 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал зоозащитника на 40 тыс. рублей за дискредитацию армии
Тверской суд Москвы на 40 тыс. руб. оштрафовал руководителя «Альянса защиты животных» Юрия Корецких за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Это следует из решения, с которым ознакомился ТАСС.

«Корецких Ю. А. признать виновным в совершении административного правонарушения, назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. руб.», — говорится в решении.

Поводом для составления протокола стала видеозапись.

В конце декабря в Севастополе задержали местную жительницу по делу о дискредитации Вооруженных сил России. В полиции заявили, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД по Севастополю во время мониторинга соцсетей увидели комментарии пользователя, в которых были оскорбительные высказывания в адрес ВС России и участников специальной военной операции. Правоохранители также выяснили, что женщина сделала татуировку с гербом Украины в 2012 году.

Ранее в Петербурге задержали десятки сектантов, молившихся за Украину.

