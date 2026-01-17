Размер шрифта
Объявлен победитель президентских выборов в Уганде

В Уганде победителем президентских выборов объявлен Йовери Мусевени
Действующий президент Уганды Йовери Мусевени переизбран на седьмой срок. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии страны Саймон Бьябакама, передает газета Daily Nation.

Как отмечается, в результате голосования, состоявшегося 15 января, Мусевени получил 71,65% голосов избирателей, а его основной оппонент Боби Вайн (настоящее имя - Роберт Кьягуланьи Ссентаму) — 24,72%.

По информации журналистов, как минимум 12 человек не удалось спасти и десятки получили ранения во время протестов, которые прошли в центральных районах страны. В то же время издание New Vision сообщает, что во время выборов было задержано 505 человек за такие нарушения, как подкуп избирателей, вброс бюллетеней, и атаки на сотрудников служб безопасности.

16 января партия Вайна «Платформа национального единства» заявила, что военные насильно вывели из дома лидера оппозиции и увезли его на вертолете в неизвестном направлении. Позднее Вайн в соцсети X подтвердил проведение рейда военными и полицией, однако опроверг информацию о своем задержании. Вайн также не принял результаты выборов и осудил насилие против мирных жителей.

81-летний Мусевени находится у власти в Уганде с 1986 года. В этот раз он баллотировался на новый пятилетний срок от правящей партии «Движение национального сопротивления». Он называл своими достижениями экономический рост в стране, создание новой инфраструктуры и стабильность. На новом сроке он пообещал сосредоточиться на повышении благосостояния населения и борьбе с коррупцией.

Ранее Уганда предложила России вложиться в нее.

