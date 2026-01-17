Объявлен победитель президентских выборов в Уганде

Действующий президент Уганды Йовери Мусевени переизбран на седьмой срок. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии страны Саймон Бьябакама, передает газета Daily Nation.

Как отмечается, в результате голосования, состоявшегося 15 января, Мусевени получил 71,65% голосов избирателей, а его основной оппонент Боби Вайн (настоящее имя - Роберт Кьягуланьи Ссентаму) — 24,72%.

По информации журналистов, как минимум 12 человек не удалось спасти и десятки получили ранения во время протестов, которые прошли в центральных районах страны. В то же время издание New Vision сообщает, что во время выборов было задержано 505 человек за такие нарушения, как подкуп избирателей, вброс бюллетеней, и атаки на сотрудников служб безопасности.

16 января партия Вайна «Платформа национального единства» заявила, что военные насильно вывели из дома лидера оппозиции и увезли его на вертолете в неизвестном направлении. Позднее Вайн в соцсети X подтвердил проведение рейда военными и полицией, однако опроверг информацию о своем задержании. Вайн также не принял результаты выборов и осудил насилие против мирных жителей.

81-летний Мусевени находится у власти в Уганде с 1986 года. В этот раз он баллотировался на новый пятилетний срок от правящей партии «Движение национального сопротивления». Он называл своими достижениями экономический рост в стране, создание новой инфраструктуры и стабильность. На новом сроке он пообещал сосредоточиться на повышении благосостояния населения и борьбе с коррупцией.

Ранее Уганда предложила России вложиться в нее.