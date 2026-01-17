Размер шрифта
СМИ: Макрон рассказал Трампу о согласии Зеленского на прекращение огня

Макрон сообщил Трампу о согласии Зеленского прекратить огонь
Французские СМИ опубликовали запись телефонного разговора американского президента Дональда Трампа, лидера Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, передает France TV.

Беседа состоялась в день, когда президент Франции, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыли в Киев. Речь идет о переговорах 10 мая 2025 года. Когда Зеленский, Макрон и другие лидеры ЕС хотели выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину, чтобы он согласился на 30-дневное прекращение огня.

На кадрах ролика президент Франции звонит главе Белого дома и извиняется за ранний звонок. После чего Макрон предлагает устроить совместный разговор с президентом Украины, премьер-министром Великобритании и канцлером Германии. В ответ на это американский президент уточняет, что именно случилось. Макрон объясняет, что Зеленский согласился на предложенное Белым домом 30-дневное перемирие.

До этого канцлер Германии заявил о готовности к диалогу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для обсуждения инициативы Запада о 30-дневном перемирии с Украиной.

Ранее Макрон раскрыл, зачем лидеры ЕС прибыли в Киев.

