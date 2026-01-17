Размер шрифта
Появилось видео с места взрыва в кафе на Ставрополье

СК опубликовал видео с места взрыва в кафе на Ставрополье 
Появилась видеозапись с места инцидента в Ставропольском крае, где в результате взрыва в кафе пострадали восемь человек, в том числе дети. Кадры публикует региональный СК.

17 января стало известно об инциденте в Кочубеевском округе Ставропольского края, где в местном кафе прогремел взрыв газового баллона. По сведениям, предоставленным главой округа Олегом Борзовым, хлопок газа спровоцировал пожар в заведении, расположенном вблизи федеральной трассы «Кавказ». В результате происшествия пострадали восемь человек, среди которых трое несовершеннолетних.

В связи с происшествием губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился к руководителям всех муниципалитетов региона с настоятельным призывом усилить контроль за соблюдением норм противопожарной безопасности в заведениях общественного питания.

Ранее в Белгородской области взрыв газа полностью разрушил частный дом.
 
