Общество

В Сургуте загорелся КПП производственной базы, есть жертвы

В Сургуте два человека погибли при пожаре на производственной базе
Следком Югры

В Сургуте загорелся контрольно-пропускной пункт на Аграрной улице. Об этом сообщает в Telegram-канале региональная прокуратура.

Там рассказали, что возгорание произошло на территории производственной базы в первом корпусе дома №10. При этом погибли два человека. Прокуратура начала проверку после случившегося. Правоохранители выясняют причины возгорания.

Управление СК по Югре также проводит проверку по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Там рассказали, что мужчинам, обнаруженным в постройке на территории северного промышленного района, около 60 и 39 лет.

15 января два десятка курсантов пострадали в центре МВД в Сыктывкаре. Там произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. Оттуда эвакуировали около 200 человек. СК возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее на Камчатке пожарные не смогли проехать к горящему дому из-за сугробов.

