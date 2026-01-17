В отсутствии электричества под Челябинском в мороз оказались виноваты «неустановленные» лица

В Челябинской области возбудили уголовные дела по фактам ненадлежащего оказания услуг электроснабжения жителям деревень Ключи и Малиновка, которые остались без тепла в 30-градусный мороз. Об этом сообщает региональное управление СК в Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что «неустановленные сотрудники энергоснабжающей организации» нарушили требования законодательства и не обеспечили стабильное электроснабжение в жилых домах деревень зимой. Таким образом они «создали реальную угрозу безопасности жизни и здоровья» людей.

В СК рассказали, что с жителями встретился глава областного управления ведомства. Их обращения и жалобы зафиксировали. Следователи выборочно обходят дома, опрашивают жителей и делают замеры температуры.

До этого местная жительница Карина рассказала «Газете.Ru», что температура в ее доме опустилась до +5°C, поэтому ее семья не спала почти сутки, а подобные проблемы возникают регулярно. По ее словам, глава района на встрече с жителями предложил ей самой установить себе генератор за полмиллиона рублей.

