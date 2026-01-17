Россия и Украина завершили взаимный обмен посылками для пленных

Москалькова сообщила о передаче Россией и Украиной 4000 посылок для пленных

Россия и Украина завершили зеркальный обмен посылками для военнопленных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

«На текущий момент доставка этих посылок завершена», — сообщила омбудсмен.

По итогам встречи с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в штаб-квартире организации в Женеве российский омбудсмен отметила, что разблокировка процесса обмена военнопленными является в настоящее время вопросом номер один.

Однако с украинской стороны идет пока «непонятный диалог» в этом вопросе, обратила внимание Москалькова. По ее словам, в настоящее время сложно говорить о числе пленных и возможных сроках их обмена.

Москва и Киев договорились о взаимной отправке посылок с теплыми вещами и письмами для оказавшихся в плену российских и украинских военнослужащих в декабре прошлого года.

Ранее Москалькова рассказала об условиях жизни перемещенных в РФ из зоны боев украинцев.