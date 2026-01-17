Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Юрист рассказал, кто несет ответственность за кражу вещей из шкафчика в спортзале

Юрист Русяев напомнил, что ответственность за кражу вещей из шкафчика несет спортклуб
S_Photo/Shutterstock/FOTODOM

Спортзал зачастую несет ответственность за кражу вещей из шкафчика, даже если пытается утверждать обратное, поскольку заключает с клиентом договор хранения. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист Илья Русяев.

«Первый и центральный вопрос в таких спорах — был ли заключен договор хранения. Причем для профессионального хранителя, каковым является коммерческий спортклуб, действует презумпция вины: он освобождается от ответственности, только если докажет, что утрата произошла из-за непреодолимой силы, свойств самой вещи или умысла либо грубой неосторожности клиента. Если клуб предоставляет шкафчик для хранения, выдает ключ или браслет с кодом, контролирует доступ в раздевалку через карты или охрану, отношения часто квалифицируют как хранение или его элемент. В таком случае работает логика: принял вещь — обеспечь сохранность. Если же шкафчик не запирался, ключ не выдавался или вы сами повесили замок, прямой договор хранения доказать труднее и ответственность клуба придется строить через доказывание его вины в ненадлежащем обеспечении безопасности. Табличка об отказе от ответственности не имеет юридической силы, если фактически было хранение. В потребительских отношениях условия, ущемляющие права потребителя, являются ничтожными. Роспотребнадзор прямо указывает, что объявление об отсутствии ответственности за вещи в камере хранения незаконно, поскольку в таких случаях фактически заключается договор хранения. Практический смысл таблички в том, что клуб пытается заявить: мы не принимали вещь на хранение. Однако если по обстоятельствам выходит обратное — гардероб, выдача ключа от шкафчика, организованная система доступа, — табличка не спасает от ответственности», — сказал он.

Русяев отметил, что доказательством кражи при отсутствии записей с камер видеонаблюдения послужат заявление в полицию, показания свидетелей и акт, составленный у администрации клуба.

«Доказывание кражи и утраты возможно даже без камер видеонаблюдения. В гражданском процессе доказательствами служат любые законно полученные сведения о фактах. Ключевое значение имеет заявление в полицию: талон-уведомление и материалы проверки фиксируют событие, время и место. Необходимо также оформить акт у администрации клуба в двух экземплярах с указанием времени обращения, перечня пропавших вещей, номера шкафчика и данных сотрудников. Свидетельские показания тех, кто видел ваши вещи до тренировки или вскрытый шкафчик, тоже играют роль. Косвенные подтверждения стоимости и принадлежности — чеки, выписки, гарантийные талоны, фото вещей, серийные номера — помогут обосновать размер ущерба. Данные клуба о вашем присутствии в зале по карте доступа и выдаче шкафчика также важны, и если клуб отказывается их предоставлять, можно просить суд истребовать эти документы», — добавил он.

По словам юриста, если клуб игнорирует направленную ему письменную претензию, пострадавший должен обратиться в Роспотребнадзор и суд. Русяев уточнил, что компенсация чаще всего определяется стоимостью украденной вещи.

«Размер возмещения определяется стоимостью утраченной вещи. При безвозмездном хранении ответственность обычно ограничивается реальным ущербом в этих пределах. Если спор рассматривается как потребительский, можно дополнительно заявить компенсацию морального вреда при наличии вины клуба и штраф в размере 50% от присужденного, если требования не удовлетворили добровольно. Это серьезный стимул для клуба урегулировать конфликт на стадии претензии», — заключил эксперт.

Ранее тренер рассказала, как безопасно вернуться к спорту после родов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27645433_rnd_4",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+