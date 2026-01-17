Юрист рассказал, кто несет ответственность за кражу вещей из шкафчика в спортзале

Спортзал зачастую несет ответственность за кражу вещей из шкафчика, даже если пытается утверждать обратное, поскольку заключает с клиентом договор хранения. Об этом «Газете.Ru» заявил юрист Илья Русяев.

«Первый и центральный вопрос в таких спорах — был ли заключен договор хранения. Причем для профессионального хранителя, каковым является коммерческий спортклуб, действует презумпция вины: он освобождается от ответственности, только если докажет, что утрата произошла из-за непреодолимой силы, свойств самой вещи или умысла либо грубой неосторожности клиента. Если клуб предоставляет шкафчик для хранения, выдает ключ или браслет с кодом, контролирует доступ в раздевалку через карты или охрану, отношения часто квалифицируют как хранение или его элемент. В таком случае работает логика: принял вещь — обеспечь сохранность. Если же шкафчик не запирался, ключ не выдавался или вы сами повесили замок, прямой договор хранения доказать труднее и ответственность клуба придется строить через доказывание его вины в ненадлежащем обеспечении безопасности. Табличка об отказе от ответственности не имеет юридической силы, если фактически было хранение. В потребительских отношениях условия, ущемляющие права потребителя, являются ничтожными. Роспотребнадзор прямо указывает, что объявление об отсутствии ответственности за вещи в камере хранения незаконно, поскольку в таких случаях фактически заключается договор хранения. Практический смысл таблички в том, что клуб пытается заявить: мы не принимали вещь на хранение. Однако если по обстоятельствам выходит обратное — гардероб, выдача ключа от шкафчика, организованная система доступа, — табличка не спасает от ответственности», — сказал он.

Русяев отметил, что доказательством кражи при отсутствии записей с камер видеонаблюдения послужат заявление в полицию, показания свидетелей и акт, составленный у администрации клуба.

«Доказывание кражи и утраты возможно даже без камер видеонаблюдения. В гражданском процессе доказательствами служат любые законно полученные сведения о фактах. Ключевое значение имеет заявление в полицию: талон-уведомление и материалы проверки фиксируют событие, время и место. Необходимо также оформить акт у администрации клуба в двух экземплярах с указанием времени обращения, перечня пропавших вещей, номера шкафчика и данных сотрудников. Свидетельские показания тех, кто видел ваши вещи до тренировки или вскрытый шкафчик, тоже играют роль. Косвенные подтверждения стоимости и принадлежности — чеки, выписки, гарантийные талоны, фото вещей, серийные номера — помогут обосновать размер ущерба. Данные клуба о вашем присутствии в зале по карте доступа и выдаче шкафчика также важны, и если клуб отказывается их предоставлять, можно просить суд истребовать эти документы», — добавил он.

По словам юриста, если клуб игнорирует направленную ему письменную претензию, пострадавший должен обратиться в Роспотребнадзор и суд. Русяев уточнил, что компенсация чаще всего определяется стоимостью украденной вещи.

«Размер возмещения определяется стоимостью утраченной вещи. При безвозмездном хранении ответственность обычно ограничивается реальным ущербом в этих пределах. Если спор рассматривается как потребительский, можно дополнительно заявить компенсацию морального вреда при наличии вины клуба и штраф в размере 50% от присужденного, если требования не удовлетворили добровольно. Это серьезный стимул для клуба урегулировать конфликт на стадии претензии», — заключил эксперт.

Ранее тренер рассказала, как безопасно вернуться к спорту после родов.