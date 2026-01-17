Размер шрифта
Армия

«Не тот случай, когда подлатали и поехали дальше»: Харьков попал под обстрел

Мэр Терехов: объект инфраструктуры Харькова значительно поврежден при обстреле
Харьков получил «очень значительные повреждения» при обстреле, написал в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

Он сообщил, что целью атаки был объект критической инфраструктуры в Индустриальном районе. При этом был ранен один человек.

«Это не тот случай, когда «немного подлатали и поехали дальше». Речь о серьезных ударах по системе, которая держит город в тепле и со светом», — отметил градоначальник.

Чиновник подчеркнул, что из-за тяжелого положения дел в энергетике подача тепла и электричества дается все труднее: резервы ограничены, нагрузка на энергосистему пиковая, а удары по инфраструктуре наносятся постоянно.

«Любой последующий удар может означать, что удерживать стабильную подачу станет еще сложнее, а восстановление — длиннее и тяжелее», — заявил Терехов.

До этого мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей покинуть город из-за продолжающихся проблем с отоплением и подачей электричества. Энергосистема столицы Украины генерирует лишь половину мощности, необходимой для поддержания инфраструктуры. Около 100 домов остаются без тепла, а их жители жалуются на лопнувшие трубы.

Ранее на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике.

