Трамп предложил одной стране войти в состав основателей «Совета мира» в Газе

Милей: Трамп предложил Аргентине войти в состав основателей «Совета мира» в Газе

Президент США Дональд Трамп предложил Аргентине войти в состав сооснователей «Совета мира» в секторе Газа. Об этом заявил президент южноамериканской страны Хавьер Милей в социальной сети X.

«Для меня было честью получить сегодня ночью приглашение для того, чтобы Аргентина вошла в качестве члена — основателя в Совет мира, который был создан Трампом для продвижения прочного мира в охваченных конфликтами регионах», — написал он.

Также глава Белого дома предложил войти в состав «Совета мира» по сектору Газа президенту Турции Реджеп Тайипу Эрдогану.

16 января Трамп заявил, что «Совет мира», который будет управлять сектором Газа, сформирован.

В состав «Совета мира» по сектору Газа вошли государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять, инвестор Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, заместитель советника по национальной безопасности Соединенных Штатов Роберт Гэбриел, глава Всемирного банка Ажай Банга и миллиардер Марк Роуэн.

Ранее Трамп заявил об окончании эпохи террора на Ближнем Востоке.