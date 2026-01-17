Филиппины депортировали российского видеоблогера на родину

Иммиграционные власти Филиппин депортировали видеоблогера Виталия Здоровецкого в Россию. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

«Мы депортировали Виталия сегодня около часа назад. Его отправили в Россию рейсом из Калибо, поскольку оттуда есть прямой рейс», — заявила пресс-секретарь филиппинской иммиграционной службы Дана Сандовал.

Полиция Филиппин задержала видеоблогера 2 апреля за грубое нарушение общественного порядка. Ему были предъявлены уголовные обвинения, после чего он был помещен в СИЗО Бюро иммиграции Филиппин для оформления процедуры депортации из страны. В частности блогера обвинили в кражах, включая похищение электрического вентилятора из ресторана и трехколесного мотоцикла, которые он впоследствии выбросил.

До этого Здоровецкий претендовал на временное освобождение под залог, письменно обещая не уклоняться от депортации. Он уверял власти, что останется в пределах Национального столичного региона и подчинится решению Бюро иммиграции, если будет вынесено решение о депортации. Однако комиссар по вопросам иммиграции Джоэл Виадо отверг апелляцию.

Проживающий в США Здоровецкий известен своими скандальными розыгрышами и выходками, видео которых он публикует в YouTube. В 2014 году в Бразилии он выбежал на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Германией. В 2022 году он повторил выходку в матче четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами.

Ранее сообщалось, что Здоровецкому грозит до 24 лет тюрьмы на Филиппинах.