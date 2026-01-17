Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Филиппины депортировали российского видеоблогера на родину

Филиппины депортировали видеоблогера Здоровецкого в РФ
Bureau of Immigration

Иммиграционные власти Филиппин депортировали видеоблогера Виталия Здоровецкого в Россию. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

«Мы депортировали Виталия сегодня около часа назад. Его отправили в Россию рейсом из Калибо, поскольку оттуда есть прямой рейс», — заявила пресс-секретарь филиппинской иммиграционной службы Дана Сандовал.

Полиция Филиппин задержала видеоблогера 2 апреля за грубое нарушение общественного порядка. Ему были предъявлены уголовные обвинения, после чего он был помещен в СИЗО Бюро иммиграции Филиппин для оформления процедуры депортации из страны. В частности блогера обвинили в кражах, включая похищение электрического вентилятора из ресторана и трехколесного мотоцикла, которые он впоследствии выбросил.

До этого Здоровецкий претендовал на временное освобождение под залог, письменно обещая не уклоняться от депортации. Он уверял власти, что останется в пределах Национального столичного региона и подчинится решению Бюро иммиграции, если будет вынесено решение о депортации. Однако комиссар по вопросам иммиграции Джоэл Виадо отверг апелляцию.

Проживающий в США Здоровецкий известен своими скандальными розыгрышами и выходками, видео которых он публикует в YouTube. В 2014 году в Бразилии он выбежал на поле во время финального матча Чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Германией. В 2022 году он повторил выходку в матче четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами.

Ранее сообщалось, что Здоровецкому грозит до 24 лет тюрьмы на Филиппинах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27645475_rnd_5",
    "video_id": "record::36bdeb51-e386-4de9-8a6f-3ce2ce591c07"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+