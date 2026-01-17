ДТП парализовало движение в Москве

В Москве массовое ДТП затруднило движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
«На улице Сущевский вал (в районе дома 26) произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.
По данным канала, движение транспорта в районе аварии затруднено на два километра и осуществляется по двум полосам из четырех. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.
До этого в Челябинской области иномарка с людьми влетела в большегруз. Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка выезжает на встречную полосу движения и врезается в большегруз, от удара легковой автомобиль разворачивает на скользкой дороге. Далее на записи заметно, что Kia получила серьезные повреждения: у машины смят кузов, разбит капот и бампер, при этом автомобильные детали разлетелись по проезжей части.
Ранее россиянка попала в жесткое ДТП после концерта группы «Пошлая Молли» в Таиланде.