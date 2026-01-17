Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом на фоне слухов о серьезном ДТП

Рамзан Кадыров показал видео совещания с участием своего сына Адама

Помощник Главы Чечни и Секретарь Совета Безопасности республики Адам Кадыров провел совещание с руководителями силовых структур республики. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Основными темами обсуждения стали подготовка к грядущим выборам в ЧР, обеспечение безопасности населения во время избирательного процесса, меры по профилактике и противодействию экстремизму, а также текущая деятельность чеченских подразделений, участвующих в специальной военной операции.

В ходе встречи Адам Кадыров акцентировал внимание на важности укрепления сотрудничества между правоохранительными органами и различными ведомствами. Подчеркнуто, что обеспечение безопасного проведения выборов в Чеченской республике является первостепенной задачей.

Кроме того, участники совещания детально проанализировали обстановку в зонах ответственности чеченских подразделений, находящихся в зоне СВО и отстаивающих интересы России. Особое внимание было уделено условиям службы личного состава, а также вопросам обеспечения бойцов продовольствием и необходимым оборудованием.

Дата проведения совещания неизвестна.

Накануне анонимные чеченские Telegram-каналы писали, что в Грозном в аварию попал якобы сын главы республики Рамзана Кадырова Адам.

Ранее Адам Кадыров пообещал привезти президента Украины Владимира Зеленского в Грозный.