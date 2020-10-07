Мясников рассказал о двух типах коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников в Telegram рассказал о двух типах коронавируса.
По словам врача, первый тип схож с ОРЗ — им болеют 90% заразившихся. Второй тип, COVID-19, — это вирусная пневмония, которая бывает гораздо реже.
«И тут прогноз зависит от степени поражения легких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению», — написал Мясников.
Врач уточнил, что первый тип стоит лечить амбулаторно, второй — в зависимости от клинической картины.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 36 млн заболевших, 27 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.
По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
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