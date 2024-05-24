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Замгубернатора Краснодарского края задержали за коррупцию

Замгубернатора Краснодарского края Власова задержали за получение взятки

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Depositphotos

Правоохранители задержали заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова за получение взятки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых ведомствах.

«Власова задержали во время получения взятки», — указывается в материале.

Дополнительной информации и официальных комментариев пока не поступало.

Согласно информации региональной администрации, замглавы области заведовал работой департаментов строительства, архитектуры, госжилинспекции, а также министерств по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Перед этим Центральный районный суд Новосибирска огласил приговор бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взяточничестве.

В январе суд Барнаула приговорил бывшего прокурора Новосибирской области и Забайкальского края Владимира Фалилеева к девяти годам колонии строгого режима. Фалилеев обвинялся в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее по подозрению во взятке задержали главного дорожника Челябинска.

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