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В Минске задержали мигрантов по подозрению в подготовке терактов

В Минске задержали двоих граждан Таджикистана из-за подготовки терактов

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Правоохранители Белоруссии задержали в Минске двух граждан Таджикистана по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталью Сахарчук.

«Двое граждан Таджикистана <…> задержаны сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД при силовой поддержке СОБРа», — отметила она.

Сахарчук уточнила, что 23-летние мужчины подозреваются в подготовке к совершению терактов в Таджикистане. По ее словам, задержанных передали сотрудникам правоохранительных органов Таджикистана и отправили на родину. Начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии обратила внимание, что это задержание — яркий пример тесного взаимодействия с зарубежными коллегами.

Накануне в ФСБ рассказали, как Запад создает условия для цветных революций в СНГ.

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