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В Госдуме прокомментировали введение жесткого наказания за скрытые госномера авто

В ГД поддержали идею ужесточить наказание за скрытые госномера автомобиля

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Максим Блинов

В Госдуме поддержали идею ужесточить наказание за сокрытие госномеров автомобиля. Положительную оценку инициативе дал зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин в беседе с Lenta.ru.

«Мое мнение однозначно: если водитель с большим стажем [скрывает госномера своего авто], надо наказывать, но может, не в такой жесткой форме. Кто-то умудряется заклеивать номера, вешать на них шторки — от чего вы прячетесь? Есть норма, правила, их надо выполнять, они для всех пишутся в России, а не для избранных», — заявил он.

По словам Дерябкина, нарушителей наказание в виде штрафа уже не останавливает. В связи с этим депутат призвал забирать у таких водителей права.

24 мая правительство России представило в Государственную думу законопроект, который предусматривает лишение водительских прав на 1,5 года за скрытие номеров автомобилей. В пояснительной записке говорится, что он касается специальных устройств, способных мешать идентификации регистрационных номеров машин. В случае нарушения водителям грозит лишение прав на срок от одного до 1,5 года, а также конфискация таких устройств.

Авторы законопроекта подчеркивают, что с 2018 по 2023 год количество нарушений, предусмотренных статьей «Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков» КоАП, увеличилось в полтора раза.

Ранее гора документов с данными водителей и автомобилей была найдена на помойке в Челябинске.

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