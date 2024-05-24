Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Последствия наезда большегрузной фуры на лося в Москве попали на видео

Появилось видео с лосем, придавленным фурой на МКАДе

Последствия ДТП на МКАД, где большегрузная фура наехала на лося, попали на видео. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал Telegram-канал »Москва на дорогах».

На записи видно, что животное застряло под передним бампером тягача. Рядом лежат осколки пластмассы. Место происшествия сигнальными конусами огородили сотрудники ГИБДД. Грузовик наехал на животное в правой полосе трассы.

Из-за аварии с лосем движение в районе нулевого километра МКАД было затруднено, из-за ДТП машины ехали по двум полосам, сообщал Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

До этого в Якутске граждане Таджикистана устроили гонки на грузовиках и столкнулись, а затем протаранили легковой автомобиль Honda Fit.

Ранее в Петербурге в стоящий во дворе автомобиль закинули взрывное устройство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами