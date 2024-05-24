Последствия наезда большегрузной фуры на лося в Москве попали на видео

Последствия ДТП на МКАД, где большегрузная фура наехала на лося, попали на видео. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал Telegram-канал »Москва на дорогах».

На записи видно, что животное застряло под передним бампером тягача. Рядом лежат осколки пластмассы. Место происшествия сигнальными конусами огородили сотрудники ГИБДД. Грузовик наехал на животное в правой полосе трассы.

Из-за аварии с лосем движение в районе нулевого километра МКАД было затруднено, из-за ДТП машины ехали по двум полосам, сообщал Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

До этого в Якутске граждане Таджикистана устроили гонки на грузовиках и столкнулись, а затем протаранили легковой автомобиль Honda Fit.

Ранее в Петербурге в стоящий во дворе автомобиль закинули взрывное устройство.