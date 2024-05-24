Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в регионе

close
100%
Shutterstock/Oleg Elkov

На всей территории Белгородской области включились сирены ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — отметил губернатор.

Он напомнил жителям, которые находятся в момент тревоги дома, чтобы они не подходили к окнам и укрылись в помещениях со сплошными стенами — коридоре, ванной комнате или кладовой. Тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В Telegram-канале мэрии Белгорода добавили, что ракетная опасность объявляли в Шебекинском городском округе и городе Шебекино.

«По возможности оставайтесь дома», — предупредили местных жителей в администрации.

По данным РСЧС, ракетную опасность отменили через 17 минут после объявления. В 22:00 сирены замолчали в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами