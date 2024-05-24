Сирена ракетной опасности запущена в Белгородской области

На всей территории Белгородской области включились сирены ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — отметил губернатор.

Он напомнил жителям, которые находятся в момент тревоги дома, чтобы они не подходили к окнам и укрылись в помещениях со сплошными стенами — коридоре, ванной комнате или кладовой. Тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В Telegram-канале мэрии Белгорода добавили, что ракетная опасность объявляли в Шебекинском городском округе и городе Шебекино.

«По возможности оставайтесь дома», — предупредили местных жителей в администрации.

По данным РСЧС, ракетную опасность отменили через 17 минут после объявления. В 22:00 сирены замолчали в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.