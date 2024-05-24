Российские таможенники пресекли вывоз на Украину военного оборудования

Российские таможенники не дали вывезти на Украину через Грузию установки для сброса снарядов и ракет военной авиацией. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

По ее информации, они совместно с сотрудниками ФСБ России изъяли 12 балочных держателей, половина из которых была перехвачена в микроавтобусе на Верхнем Ларсе (на пути в Грузию), а остальные – в мастерской по сборке военной продукции в Москве.

Как установили таможенники, двое граждан РФ и двое граждан Грузии организовали пересылку этого военного оборудования за границу. Они действовали по указанию зарубежных координаторов.

«Супруги-москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, а транспортировкой в Грузию занимались иностранцы», — сказано в сообщении.

На москвичей и водителя завели уголовные дела за контрабанду военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

До этого в Зеленограде суд приговорил мужчину к 1,5 года колонии за контрабанду военной техники.

Ранее в российских регионах ликвидировали нелегальные оружейные мастерские.