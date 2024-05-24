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Германия передала Украине последнюю из обещанных систем ПВО IRIS-T

Spiegel: Украина получила четвертую систему ПВО IRIS-T от Германии

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Global Look Press

Украина получила от Германии последний из четырех обещанных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel, ссылаясь на источники.

Других подробностей издание не привело.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть только четверть необходимых систем противовоздушной обороны для защиты неба.

Также, по его словам, чтобы лишить Россию преимущества в воздухе, Киеву необходимо 120–130 современных самолетов.

В апреле руководитель немецкой компании Diehl Defence Гельмут Раух заявил, что Украине будет передана еще одна система ПВО IRIS-T.

Ранее в США сообщили о заметном снижении эффективности ПВО Украины.

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